Direto ao Ponto entrevista Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura

Programa apresentado por Adalberto Piotto é exibido às segundas-feiras, a partir das 21h30

Divulgação/FGV O ex-ministro Roberto Rodrigues será o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira, 15



O Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, entrevista nesta segunda-feira, 15, a partir das 21h30, o engenheiro agrônomo Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura no primeiro governo Lula (2003-2006). Professor emérito da Fundação Getúlio Vargas (FGV), também lecionou na Unesp-Jaboticabal e na Esalq-USP. Foi presidente do LIDE Agronegócios, do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp-Cosag, da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), da Sociedade Rural Brasileira (SRB), da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) da Academia Nacional de Agricultura da SNA e da Aliança Cooperativa Internacional (ACI). O apresentador Adalberto Piotto terá em sua bancada o jurista Fernando Capez, o jornalista Evandro Cini, apresentador da Jovem Pan News, o mestre em direito ambiental José Valverde Machado Filho e a jornalista Alessandra Mello, editora executiva da AgFeed.

Inicialmente, o Direto ao Ponto entrevistaria o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), líder do governo federal na Câmara dos Deputados, mas ele desmarcou. O programa é dedicado a oferecer informações relevantes e análises aprofundadas, fornecendo uma visão ampla dos acontecimentos políticos do país. Já passaram pela sabatina da Jovem Pan personagens ilustres como Gilberto Kassab, Tarcísio de Freitas, Michel Temer e Rodrigo Maia. Na última segunda-feira, 8, o convidado foi o senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Congresso. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h. É exibido na TV Jovem Pan News, no YouTube e pelo Panflix.