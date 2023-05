Direto ao Ponto recebe nesta segunda-feira o economista Marcos Troyjo, ex-presidente do Banco dos Brics

Programa apresentado por Adalberto Piotto é exibido às segundas-feiras, a partir das 21h30

Sikarin Fon Thanachaiary/Divulgação/Fórum Econômico Mundial Marcos Troyjo, ex-presidente do Banco dos Brics, volta ao Direto ao Ponto nesta segunda, 29



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, recebe nesta segunda-feira, 29, a partir das 21h30, o economista Marcos Troyjo, ex-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (conhecido como Banco dos Brics). Ele havia sido eleito para um mandato de cinco anos, entre 2020 e 2025. Porém, por falta de alinhamento com o governo Lula, optou por deixar o cargo, hoje ocupado por Dilma Rousseff, ex-presidente da República. Também cientista político e diplomata, Troyjo exerceu, entre janeiro de 2019 e junho de 2020, o cargo de secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, tendo sido essencial no acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. É fundador do BricLabs, centro de estudos sobre o Brics na Universidade Columbia, nos Estados Unidos, onde o economista fez pós-doutorado (também é mestre e doutor em sociologia das relações internacionais). Recentemente, ele foi nomeado acadêmico visitante pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e reconhecido pela instituição como “liderança transformadora”.

O apresentador Adalberto Piotto comandará a entrevista e terá na bancada a economista Carla Argenta, o professor de economia Luiz Alberto Machado, e os jornalistas Victor Irajá, titular da coluna Radar Econômico, da “Veja”, e Claudio Dantas, diretor de redação da Jovem Pan News em Brasília. Esta será a segunda participação de Troyjo no Direto ao Ponto — a primeira foi em junho do ano passado. Após breve hiato, o programa voltou remodelado neste ano e entrevistou personalidades como Michel Temer, João Doria e Tarcísio de Freitas. Na última segunda-feira, 22, foi a vez de Ricardo Salles ser sabatinado. Ele falou sobre meio ambiente, disputa pela Prefeitura de São Paulo e CPI do MST. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h. É exibida na TV Jovem Pan News, no YouTube e pelo Panflix.