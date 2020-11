Dr. Anthony Wong é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira

Programa vai ao ar nesta segunda-feira, 2, a partir das 21h30 no canal Jovem Pan News, no Youtube

Arte/Jovem Pan Dr. Anthony Wong é médico pediatra e toxicologista



O Direto ao Ponto, programa da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 2, a partir das 21h30, o médico e toxicologista Anthony Wong para falar sobre medicina, sobre a pandemia da Covid-19, e sobre possíveis vacinas. Wong é pediatra, professor, diretor do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da FM-USP e diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Toxicológicos e Farmacológicos. A atração será comandada pelo apresentador Augusto Nunes e terá na bancada as jornalistas Vanessa Sulina e Marina Machado, a endocrinologista Paula Leal e a jornalista do Grupo Jovem Pan Lívia Zanolini.

O programa apresentado por Augusto Nunes, vem mantendo um excelente índice na audiência e debates calorosos durante a exibição. O episódio de estreia bateu recorde de audiência no horário nobre e ultrapassou seu concorrente direto, o Roda Viva, da TV Cultura, com mais de 65 mil telespectadores simultâneos no canal Jovem Pan News, no Youtube. O vice presidente da República, Hamilton Mourão, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o publicitário Nizan Guanaes, o ex-ministro do STF, Carlos Ayres Britto, e o governador de São Paulo, João Doria, já passaram pela sabatina semanal da Jovem Pan. O Direto ao Ponto vai ao ar todas as segundas-feiras das 21h30 às 23h e é transmitido pelo canal Jovem Pan News, no Youtube.