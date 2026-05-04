‘Flávio é o único que consegue derrotar Lula’, afirma Sérgio Moro
Senador e pré-candidato ao governo do Paraná participou nesta segunda-feira (04) do programa da Jovem Pan ‘Direto ao Ponto’
O senador e pré-candidato ao governo do Paraná, Sérgio Moro (PL-RJ) afirmou nesta segunda-feita (04) que Flávio Bolsonaro é o único capaz de derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026. “Me uni ao Flávio, que conheci mais profundamente nesses últimos quatro anos ali no Senado, e o Flávio Bolsonaro é o único candidato que tem condições de derrotar o Lula”, declarou Moro em entrevista ao programa da Jovem Pan ‘Direto ao Ponto”.
O senador também reforçou que é contrário ao governo do PT e destacou qualidades do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro. “Observei a qualidade do Flávio nesses quatro anos, ele é presidente atualmente da Comissão da Segurança Pública no Senado, eu sou vice e esse também é um dos temas importantes do nosso País, que está totalmente entregue ao crime organizado e a violência”, destacou.
