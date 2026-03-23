José Dirceu se diz favorável ao código de conduta no STF

Em entrevista ao ‘Direto ao Ponto’, o ex-ministro da Casa Civil avaliou que a Corte ‘precisa se limitar’ para não entrar em ‘suspeição’

Reprodução/YouTube @JovemPanNews José Dirceu ponderou que 'qualquer ideia' de impeachment de ministros do STF deve ser rejeitada



O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu manifestou-se nesta segunda-feira (23) favorável ao código de conduta no Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi dada em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News.

“Acho que precisa limitar, se não, o Supremo entra em suspeição”, afirmou Dirceu.

O ex-ministro da Casa Civil ponderou que deve ser rejeitada “qualquer ideia” de impeachment de magistrados do STF em razão de “decisões jurídicas ou posicionamentos sobre determinados temas”.

“Muito menos porque nos condenou e depois condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro”, acrescentou.

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