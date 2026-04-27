Líder da oposição diz que PT é uma ‘mercadoria vencida’ e ‘máquina de destruição’

Pré-coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência da República, Rogério Marinho, participou do programa ‘Direto ao Ponto’, da Jovem Pan, nesta segunda-feira (27)

Reprodução/Youtube/Jovem Pan News Rogério Marinho, líder da oposição no Senado



O líder da oposição no Senado e Pré-coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência da República, Rogério Marinho, criticou um vídeo institucional do Partido dos Trabalhadores (PT) que associa a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro ao chamado escândalo Master. “PT deveria estar com as barbas de molho, porque ele atinge de frente a espinha dorsal do Partido dos Trabalhadores, caracterizado pelo núcleo da Bahia”, declarou Marinho, relembrando que até meados de 2024 o Guga Lima era sócio praticamente em pé de igualdade com Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master.

Marinho destaca que a sociedade foi desfeita na época que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu fora da agenda Daniel Vorcaro em mais de uma oportunidade para “falar do socorro que deveria ser dado ao banco”.

Para o líder da oposição, o PT é conhecido como uma máquina azeitada de destruição de reputações e uma ‘mercadoria vencida”.”No DNA do partido está a mentira, é praticamente indissolúvel. Não dá para falar do PT, sem falar de mentira, corrupção e emparelhamento de máquina pública.”, disse, enfatizando que os métodos e personagens do partido são os mesmos que foram nos últimos 40 anos. “Eles não vão vencer com a mentira”, declarou.

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