Luciano Hang é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Reprodução/Jovem Pan News Luciano Hang volta ao Direto ao Ponto após sua participação no programa de 29 de março de 2021



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 3, um dia após o primeiro turno das eleições 2022, o empresário Luciano Hang. Dono da rede varejista Havan, o catarinense de 59 anos ganhou notoriedade em 2018, ao se tornar um dos maiores apoiadores da campanha de Jair Bolsonaro. Com a eleição do atual presidente, aproximou-se do governo federal e foi parar até na CPI da Covid-19, acusado de participar de um “gabinete paralelo” para ações contra a pandemia e de disseminar notícias falsas sobre a doença. “Dizer que patrocinei veículos de internet que disseminaram desinformação é uma mentira. Todos os meus posicionamentos e opiniões são divulgados em minhas redes sociais”, justificou. Hang também foi alvo de um mandado de busca e apreensão expedido por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), após pedido da Polícia Federal. A entrevista, ao vivo e presencial, será comandada pelo apresentador Augusto Nunes a partir das 21h30. Participarão da bancada Paula Leal, editora do site da “Revista Oeste”, Marina Mattar, CEO da Perspectivas Comunicação e mestre em relações internacionais, Fabio Zanini, editor da coluna “Painel”, da “Folha de S.Paulo”, e Carlo Cauti, editor da “Exame” e professor de relações internacionais da IBMEC.

Esta será a segunda entrevista de Luciano Hang ao Direto ao Ponto. Na primeira, em 29 de março de 2021, ele falou sobre a crise provocada pela Covid-19, sobretudo o lockdown. “Não é a melhor saída, porque se trancar dentro de casa causa mais mortes, ao que parece. Destrói economias e empregos. Tem Estados que conseguem resolver o problema sem fazer o lockdown”, declarou. Pela prestigiosa atração da Jovem Pan também passaram personalidades das mais diversas áreas, como o ex-juiz Sergio Moro, hoje candidato ao Senado pelo Paraná, o cantor Sergio Reis, o pentacampeão mundial Vampeta e o presidente Jair Bolsonaro. Na última segunda-feira, 26, o entrevistado foi Sebastião Coelho, ex-vice-presidente do TRE-DF, que criticou o atual Judiciário brasileiro. “Estou absolutamente decepcionado com o Supremo, eu e 80% dos juízes e desembargadores do Brasil”, disse. A atração vai ao ar todas as segundas, das 21h30 às 23h.