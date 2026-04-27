Marinho diz que Flávio pode ter ‘dois palanques’ no DF e abre caminho para Izalci

Em entrevista à Jovem Pan, o líder da oposição no Senado disse partido já tem ‘um aceno de apoio por parte da Celina Leão’

Tânia Rêgo/ Agência Brasil Líder da Oposição no Senado, senador Rogério Marinho (PL-RN)



O PL-DF vive um racha sobre o palanque de Flávio Bolsonaro ao governo distrital. Michelle Bolsonaro e Bia Kicis defendem o apoio à governadora Celina Leão (PP-DF), e afirmam que “em reunião com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, ficou definido o apoio à pré-candidatura de Celina Leão”. Já o senador Izalci Lucas busca se posicionar como pré-candidato pelo PL, apostando que as investigações contra Celina na Operação Drácon podem obrigar o partido a recuar.

Foi nesse contexto que Rogério Marinho, coordenador da campanha de Flávio, disse nesta segunda-feira (27) à Jovem Pan: “Aqui nós já temos um aceno de apoio por parte da Celina e do próprio Arruda, então o DF é um local em que, na pior das hipóteses, teremos dois palanques ao governo do Estado.”

A frase não abandona Celina, mas legitima publicamente a possibilidade de um segundo palanque — abrindo espaço concreto para Izalci Lucas, sem confrontar diretamente Michelle e Bia Kicis.