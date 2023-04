Michel Temer lamenta disposição do governo para revogar reformas e diz que atitudes de Lula ‘não são de harmonia’

Em entrevista ao Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, ex-presidente defendeu seu legado e lembrou impeachment de Dilma: ‘Quem não dialogou adequadamente com o Legislativo caiu’

Reprodução/ Jovem Pan News Michel Temer foi o terceiro convidado para a nova temporada do Direto ao Ponto 2023



O ex-presidente Michel Temer foi o convidado da noite desta segunda-feira, 3, do programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, e conversou com a bancada sobre o atual cenário da política brasileira. Vice de Dilma de 2010 a 2016, e presidente de 2016 a 2018 – ao assumir cargo após impeachment, Temer foi peça importante em reformas como a do Ensino Médio e reforma trabalhista e comentou sobre os trâmites do presidente Luis Inácio Lula da Silva de revertê-las. “É lamentável, mas também vejo com alegria que o ministro da Educação [Camilo Santana] ele já disse que é ‘quase impossível’ modificar a reforma do Ensino Médio”, pontuou. “Acho que o que estão fazendo é uma adaptação, se estão fazendo o melhor ou não eu ainda não sei dizer, mas para fazer radicalmente mudanças não se consegue”, completou. Questionado sobre como vê o início de mandato de Lula, Temer se mostrou surpreso com a postura do petista. “O povo se guia pelo que ouve. Eu sempre achei que o presidente Lula, se vencesse como venceu, iria pacificar o país e é interessante que em vários pronunciamentos que ele fez ele disse que o país precisava de tranquilidade, que não tinha que ter ódio. Mas lamento dizer que, até o presente momento, as palavras não são de harmonia, são de desarmonia”, declarou.

Durante a conversa, ele ainda citou como lidou tranquilamente com o “Fora Temer” que o acompanhou durante a sua rápida gestão e afirmou que havia um movimento para o derrubar. Segundo ele, sua atuação em reformas o colocaram como alvo. “Como viam que eu tinha um prestígio grande no exterior e aqui, tínhamos reduzido a inflação, feito reformas, etc. as pessoas perceberam e falaram ‘não podemos deixá-lo continuar, vamos derrubá-lo’. Foi um mal ao país”, disse. Temer também falou sobre perspectivas para as eleições 2026 com Simone Tebet, Romeu Zema, Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes. O Direto ao Ponto vai ao ar toda segunda-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na TV JP News, site da Jovem Pan, rádio FM 100.9, AM 620 e no aplicativo Panflix.

Assista à íntegra da entrevista: