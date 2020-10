Ministro Marco Aurélio Mello será o próximo entrevistado do Direto ao Ponto

Augusto Nunes e bancada sabatinam o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na próxima segunda-feira, 19

Carlos Moura/SCO/STF Marco Aurélio Mello



Alinhado aos temas factuais relevantes do noticiário nacional, o Direto ao Ponto, da Jovem Pan, que acontecerá na próxima segunda-feira, 19, a partir das 21h30, receberá o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, que será entrevistado pela seleta bancada do programa. Entre os convidados confirmados estão a jornalista Lega Nagle, o apresentador do programa Os Pingos Nos Is, Vitor Brown, a jornalista do SBT, Débora Bergamasco, e Paulo Mathias, comentarista do site da Jovem Pan e apresentador dos programas Morning Show e 3 em 1.

No ar há três semanas, o programa apresentado por Augusto Nunes, vem mantendo um excelente índice na audiência e debates calorosos durante a exibição. O episódio de estreia bateu recorde de audiência no horário nobre e ultrapassou seu concorrente direto, o Roda Viva, da TV Cultura, com mais de 65 mil telespectadores simultâneos no canal Jovem Pan News, no Youtube. O vice presidente da República, Hamilton Mourão, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel e o publicitário Nizan Guanaes já passaram pela sabatina semanal da Jovem Pan. O Direto ao Ponto vai ao ar todas as segundas-feiras das 21h30 às 23h e é transmitido pelo canal Jovem Pan News, no Youtube.