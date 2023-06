Plínio Valério, presidente da CPI das ONGs, é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira

Programa apresentado por Adalberto Piotto é exibido às segundas-feiras, a partir das 21h30

Marcos Oliveira/Agência Senado



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, recebe nesta segunda-feira, 19, a partir das 21h30, o senador Plínio Valério (PSDB-AM), presidente da CPI das ONGs na Casa Alta do Congresso. Nascido em 31 de janeiro de 1955 em Eirunepé (AM), o jornalista amazonense já se destacava na política do seu Estado quando foi eleito vereador em Manaus nas eleições de 2012. Reeleito em 2016, trocou a Câmara Municipal pelo Senado dois anos depois, conquistando mais de 834 mil votos no pleito de 2018. Valério é vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, autor da lei de autonomia do Banco Central e defensor de mudanças no Supremo Tribunal Federal (STF) — defende, por exemplo, o mandato de dez anos na Corte e a criação de uma CPI para investigar supostos desmandos de ministros. O apresentador Adalberto Piotto conduzirá a entrevista e terá na bancada o jurista Fernando Capez, o general Maynard Santa Rosa, ex-secretário de Assuntos Estratégicos, o jornalista investigativo José Brito e a advogada criminalista Lígia Cerqueira.

A Jovem Pan News promove um espaço de debate democrático e plural, buscando proporcionar aos ouvintes e telespectadores diferentes perspectivas sobre os assuntos abordados. O programa Direto Ao Ponto é dedicado a oferecer informações relevantes e análises aprofundadas, fornecendo uma visão ampla dos acontecimentos políticos do país. Já passaram pela sabatina da Jovem Pan personagens ilustres como Gilberto Kassab, Tarcísio de Freitas, Michel Temer e Ricardo Nunes. Na última segunda-feira, o entrevistado foi o deputado federal Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS), que falou sobre a CPI do MST, da qual é presidente. “Temos relatos de agricultores rurais que estão com medo. Não queremos sangue no campo, queremos a paz […] Como um chefe de Estado, que está vendo isso, não vai a público condenar essas invasões. Será que nós temos que ter alguma morte no campo para que ele tome alguma atitude?”, cobrou Zucco, referindo-se ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).