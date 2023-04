Rodrigo Maia critica taxa de juros e vê reforma tributária como o ‘Plano Real de nossos tempos’

Ex-presidente da Câmara participou do Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, nesta segunda-feira e comentou a situação econômica do país

Reprodução/ Jovem Pan News Rodrigo Maia participou do Direto ao Ponto nesta segunda-feira, 10, e falou sobre a economia do país



O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi o entrevistado desta segunda-feira, 10, do programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, e falou bastante sobre os rumos da economia e os caminhos que o atual governo tem optado para melhorar as taxas de juros. Atual presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, Maia mostrou a visão da iniciativa privada sobre os juros. “Toda a indústria financeira quer uma taxa de juros menor. Vimos o que uma taxa grande pode fazer, com a crise dos bancos americanos e suíço. Não tem atalho [para diminuir]. O governo precisa na sua área econômica precisa ter clareza de qual é a sua política, o que representa o arcabouço fiscal e outras políticas”, explicou. “O governo tem que sinalizar como controla a dívida/PIB e tem muita coisa que a própria indústria financeira, junto com o governo e outros atores da economia, podem pensar em conjunto, o que podemos fazer e propôr leis que podem melhorar e acabar com alguns gargalos da indústria”, completou. Para ele, é importante propôr mudanças estruturais para que as taxas diminuam. “Não adianta querer interferir na taxa de juros porque a taxa de longo prazo sempre vai mostrar se aquela decisão é correta, do ponto de vista dos atores econômicos, ou não. Essas interferências sem mudanças estruturais, sem entender onde está o problema, não geram solução”.

Durante a entrevista, Rodrigo citou o economista Samuel Pessoa que disse que a “reforma tributária dos impostos indiretos é o Plano Real do governo atual”. “Eu concordo 100% com ele. O Brasil tem o pior sistema tributário do mundo, encarece crédito, encarece investimento […] essa reforma dos impostos indiretos parece uma coisa muito óbvia, 180 países já fizeram, e só o Brasil está em um sistema que é regressivo. Essa é uma reforma que está madura e o Arthur Lira está muito entusiasmado. Acho que ela vai ter um impacto na economia muito grande”, disse. “A política vai decidir os regimes especiais, quem tá dentro e quem tá fora, mas eu fazendo pouca conta e lendo sobre o tema, e leio muito sobre o tema há anos, acho que ela vai gerar um impacto positivo para a economia e Samuel Pessoa tem razão”, completou. O Direto ao Ponto é transmitido toda segunda-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na TV JP News, site da Jovem Pan, rádio FM 100.9, AM 620 e no aplicativo Panflix.

Assista à íntegra da entrevista com Rodrigo Maia: