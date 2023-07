Senador Eduardo Girão é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira

Programa apresentado por Adalberto Piotto é exibido às segundas-feiras, a partir das 21h30

Jefferson Rudy/Agência Senado Eduardo Girão participa do programa Direto ao Ponto desta segunda-feira, 10



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, recebe nesta segunda-feira, 10, a partir das 21h30, o senador Eduardo Girão (Novo-CE). Ex-presidente do clube de futebol Fortaleza e empresário de sucesso nas áreas de nas áreas de hotelaria, transporte de valores e segurança privada, Girão participou de sua primeira eleição em 2018 e foi eleito senador, deixando sem cargo o favorito Eunício de Oliveira. Conservador, o parlamentar tem como bandeiras a luta contra o aborto e a redução do Estado, pauta que o aproximou do Novo, seu atual partido. Antes, ele fez parte dos quadros do Pros — sigla pela qual foi eleito — e do Podemos. Para entrevistá-lo, o apresentador Adalberto Pioto convidou a analista política Carol Curimbaba, a cientista política Daniela Alves, o jurista Fernando Capez e o economista Jason Vieira.

Um dos programas mais prestigiosos da Jovem Pan, o Direto ao Ponto recebeu neste ano personalidades como Gilberto Kassab, Tarcísio de Freitas, Michel Temer e João Doria. Na última segunda-feira, 3, o entrevistado foi Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, que criticou o trabalho da Justiça em casos policiais. “Nós tivemos uma decisão recente do STJ, num caso da equipe de Rota, com [a apreensão de] 2 kg de droga. Um indivíduo com mochila saiu correndo ao ver a viatura, ou seja, não existe infundada suspeita nesse caso, existe algo concreto. O policial abordou, realizou a prisão, e o advogado de defesa recorreu. O STJ disse que não era motivo para realizar uma abordagem”, declarou. ” Isso gera um reflexo muito negativo nos nossos policiais.” O Direto ao Ponto vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h. É exibido na TV Jovem Pan News, no YouTube e pelo Panflix.