Senador Lasier Martins é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

O “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 14, a partir das 21h30, o senador Lasier Martins (Podemos-RS). Jornalista e advogado, o gaúcho nascido em General Camara entrou para a vida política em 2013, quando anunciou ao vivo sua candidatura ao Senado pelo PDT. Eleito no pleito do ano seguinte, ele deixou o partido após ser ameaçado de expulsão por ter votado a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Martins também passou pelo PSD antes de se filiar ao Podemos, em 2019. Nesta entrevista ao vivo e presencial, comandada pelo apresentador Augusto Nunes, ele falará sobre a necessidade de mudanças no Supremo Tribunal Federal (STF) e a possibilidade de impeachment de ministros da Corte. Participarão da bancada José Maria Trindade, comentarista de “Os Pingos nos Is” e colunista do site da Jovem Pan, Leda Nagle, jornalista e apresentadora, Paula Leal, editora do site da “Revista Oeste”, e Fabiana Barroso, comentarista política e advogada.

O programa “Direto ao Ponto” é um dos mais prestigiosos da grade da TV Jovem Pan News. Já foram sabatinados por Augusto Nunes e seus convidados personagens ilustres das mais variadas áreas, como o jurista Ives Gandra, o senador Marcos Rogério (PL-RO), a ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) e o empresário Luciano Hang. Na última segunda-feira, o entrevistado foi o ministro da Justiça, Anderson Torres, que comentou a pré-candidatura de Sergio Moro (Podemos) à Presidência da República. “Eu acho que a candidatura é um direito dele, não vejo com bons olhos a maneira como ele saiu do governo e concorrer contra o presidente que acreditou nele. Não sei se ser um bom juiz de combate à corrupção te faz um bom presidente, acho que gestão é totalmente diferente de ser juiz em uma vara criminal”, disse. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h.