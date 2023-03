Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é o convidado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda

Programa será exibido a partir das 21h30 e é apresentado por Adalberto Piotto

JORGE BEVILACQUA /CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio Gomes de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, durante campanha do governo de São Paulo



A Jovem Pan apresenta nesta segunda-feira, 20, às 21h30, o programa “Direto ao Ponto”, que terá como convidado o Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Adalberto Piotto conduzirá a entrevista, contando com a presença de um time de especialistas: Cláudio Dantas, jornalista especializado em política; Fernando Capez, jurista e professor; Tomé Abduch, comentarista político; e Christian Lohbauer, cientista político. Na estreia da nova temporada do programa, Piotto recebeu o secretário de governo de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), que defendeu a autonomia do BC e também afirmou que Lula terá dificuldades para aprovar pautas da esquerda. O “Direto ao Ponto” é conhecido por sua abordagem clara e objetiva sobre os principais temas da atualidade do Brasil e do Mundo, sempre com um jornalismo independente.