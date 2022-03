Transmissão do ‘Direto ao Ponto’ é interrompida no YouTube por problemas técnicos

Edição do programa desta segunda-feira, 14, com o pré-candidato à Presidência Sergio Moro, foi reiniciada e transmitida na íntegra após o ocorrido; direção da empresa pede desculpas à audiência pelo transtorno

Reprodução/Jovem Pan News Programa Direto ao Ponto traz entrevista com o pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro



Na noite desta segunda-feira, 14, a transmissão do programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, apresentou problemas técnicos nos seus canais do YouTube, do Twitter e do Facebook e precisou ser reiniciada, cerca de 30 minutos após o início da atração. Após o reinício, o programa foi transmitido na íntegra. O “Direto ao Ponto” foi apresentado normalmente, sem intercorrências, pelos canais da Jovem Pan News na TV por assinatura. A direção da empresa informa que lamenta o ocorrido e pede desculpas pelo transtorno a sua audiência que assistia ao programa pelos canais da internet. O “Direto ao Ponto” desta segunda-feira pode ser assistido na íntegra AQUI.

A edição desta segunda-feira, 14, trouxe o pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro (Podemos). O jurista foi o responsável por uma das maiores investigações contra corrupção na história do país, a Operação Lava Jato. Em 2017, o então magistrado condenou o petista e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Após dois anos, ocupou o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro e lá permaneceu até 2020.

Entre as declarações dadas durante o programa, Moro confirmou sua pré-candidatura à Presidência da República e negou que irá retirar sua postulação para concorrer a uma vaga ao Senado. O ex-juiz disse também que, caso seja eleito, irá escolher ministros de carreira para vagas no Supremo Tribunal Federal.

Confira abaixo a íntegra da entrevista: