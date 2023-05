Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara dos Deputados, é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira

Programa apresentado por Adalberto Piotto é exibido às segundas-feiras, a partir das 21h30

Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 02/05/2023 Zeca Dirceu é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira, 15



O Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, entrevista nesta segunda-feira, 15, a partir das 21h30, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara. Filho do ex-ministro da Casa Civil e histórico líder petista José Dirceu, Zeca é filiado ao partido desde os 18 anos. Sua atuação política começou na cidade paranaense de Cruzeiro do Oeste, onde foi eleito prefeito em 2004 e reeleito quatro anos depois. Em 2010, porém, deixou o cargo para tentar uma vaga na Câmara dos Deputados. Foi eleito com 109.565 votos e se reelegeu em todos os pleitos posteriores. Adalberto Piotto comanda a entrevista junto com os comentaristas da Jovem Pan Fernando Capez, Diogo Schelp e Mano Ferreira, além da jornalista Stéfanie Rigamonti, da “Folha de S.Paulo”. Serão abordados temas importantes do atual governo, proporcionando ao líder do PT a oportunidade de apresentar os planos do partido no cenário nacional.

A Jovem Pan News promove um espaço de debate democrático e plural, buscando proporcionar aos ouvintes e telespectadores diferentes perspectivas sobre os assuntos abordados. O programa Direto Ao Ponto é dedicado a oferecer informações relevantes e análises aprofundadas, fornecendo uma visão ampla dos acontecimentos políticos do país. Já passaram pela sabatina da Jovem Pan personagens ilustres como Gilberto Kassab, Tarcísio de Freitas, Michel Temer e Rodrigo Maia. Na última segunda-feira, 8, o convidado foi o senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Congresso. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h. É exibido na TV Jovem Pan News, no YouTube e pelo Panflix.