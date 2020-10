Dani Alves não será mais convocado para a seleção? Veja o que Tite respondeu à JP

Confira o que o treinador da Amarelinha pensa sobre o camisa 10 do São Paulo

Tite falou sobre a possibilidade de Daniel Alves voltar à seleção brasileira



Daniel Alves não foi convocado para defender a seleção brasileira nos confrontos diante de Venezuela e Uruguai, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Em entrevista ao programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, o treinador Tite revelou se o ex-capitão da Canarinho, que está em má fase no São Paulo, ainda tem chances de voltar a defender as cores da equipe verde e amarela.

“Eu digo assim… A gente pega as características do técnico ou do comentarista e acaba se projetando no que a gente foi. Se precisasse montar uma equipe do zero, eu começaria pelo meio-campo. E aí tem jogadores que competem em alto nível. Quando o Arthur foi a Juventus e o Pirlo também, eu falei: ‘que bom’. Porque vai pegar um técnico de alto nível e vai fazer ele verticalizar mais o jogo. A primeira opção tem que ser mais para frente, o passe tem que ser objetivo. E vem surgindo o Bruno Guimarães, o Douglas Luiz, o Gerson… O Allan foi adaptado a primeiro volante. Que bom que começo a ser questionado… Essa concorrência acaba elevando o nível técnico. Sobre o Daniel Alves, ele tem totais condições de voltar. Essa concorrência acaba mudando, mas ele tem totais condições. Outros atletas também estão com o respeito e com o devido acompanhamento que devo dar”, disse Tite.

Daniel Alves já havia ficado fora das partidas contra Bolívia e Peru, realizadas na metade de outubro, também pelas Eliminatórias. Na ocasião, no entanto, o veterano estava se recuperando de uma fratura no antebraço. Agora, o camisa 10 do Tricolor paulista vive fase conturbada, sendo alvo de protestos da torcida e amargando um longo jejum de gols e assistências.

