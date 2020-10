Cicinho comenta possível chegada de Heinze no Palmeiras: ‘Se vier, 1º atrito é com Felipe Melo’

Ex-lateral, que jogou ao lado do argentino na Roma, afirmou que ele é ‘doido’; confira

Em busca de um treinador, o Palmeiras tem Gabriel Heinze como nome favorito para assumir a equipe e, inclusive, já abriu negociação com o ex-comandante do Vélez Sarsfield. O argentino, no entanto, é conhecido pelo seu temperamento “explosivo” e acumula diversas divergências ao longo de sua carreira no futebol. Cicinho, ex-lateral que atuou ao lado de Heinze na Roma, confirmou a fama do “hermano”. “É doido, hein? O cara é doido. Com um mês de Roma, ele falou que o Totti não serviria para ser capitão. Boa sorte, Palmeiras! E depois que ele falou isso daí, ele jogou só mais dois jogos”, disse o ex-jogador da seleção brasileira, que trabalhou com o argentino entre 2011 e 2012, em entrevista ao Arena SBT, na noite da última segunda-feira, 26.

Cicinho também projetou um possível problema entre Gabriel Heinze e o zagueiro/volante Felipe Melo. “Se ele vier, o primeiro atrito que vai ter é com o Felipe Melo. Escuta o que eu estou falando. Porque é muito estourado. Não sei como treinador, eu estou falando do que conheço ele como jogador, e como jogador, a postura dele não agradava nem os italianos, nem os brasileiros. E até alguns argentinos tinham o pé atrás com ele. Caso do Osvaldo, atacante argentino que era naturalizado italiano. Mas não sei como treinador”, comentou.

Treinador desde 2015, Heinze começou no Godoy Cruz, onde teve passagem-relâmpago de 11 jogos. Dois anos depois, Heinze foi anunciado no Argentinos Juniors, conseguindo levar a equipe ao título da 2ª divisão e, consequentemente, ao acesso à elite do futebol nacional. No Vélez, ele somou 70 partidas à frente do clube, com 31 vitórias, 21 empates e 18 derrotas. Atualmente, o profissional está livre no mercado.