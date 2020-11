Fausto Favara critica São Paulo por desistir de anulação de jogo: ‘Tem que forçar a barra’

Veja o que o narrador do Grupo Jovem Pan falou sobre a decisão do Tricolor, que não pedirá a impugnação da partida contra o Ceará após a polêmica envolvendo o VAR

O São Paulo reclamou da decisão da arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães, que validou um gol do Tricolor com auxílio do VAR e autorizou o reinício do jogo contra o Ceará, mas acabou voltando atrás e marcou impedimento na jogada – a partida, que aconteceu na última quarta-feira, terminou empatada em 1 a 1, no Castelão. Hoje, o clube voltou a pedir uma revisão sobre o uso da tecnologia no futebol brasileiro, mas, ao contrário do que se esperava, informou que não pedirá à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a impugnação do confronto. No programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, o jornalista Fausto Favara criticou a postura de Raí, executivo do São Paulo e responsável pelas principais ações da agremiação paulista.

“O São Paulo tem toda a razão de se sentir injustiçado e correr atrás porque houve um erro de direito… Mas assim, eu fiquei meio em dúvida. Porque se você vai atrás dos seus direitos, você vai com tudo. Não vem com essa história de que ‘eu vou, mas não quero jogar’. Não! Vai até o fim. O São Paulo é muito grande! Essa história de não conseguir falar com o Leonardo Gaciba, chefe de arbitragem da CBF, é uma vergonha. Tem que forçar a barra. Vai imediatamente para a CBF. Tem que resolver essa situação”, comentou o narrador da Jovem Pan.

Através de nota oficial, o Tricolor reconheceu que Pablo, atacante que anotou o gol em lance polêmico, estava, de fato em impedimento. “O São Paulo não quer, no entanto, se beneficiar do que teria sido um erro. Nos orgulhamos de nossa história incontestável e sem asteriscos, e assim a manteremos”, comunicou o clube. O Tricolor volta a entrar em campo neste sábado, 28, quando visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 24ª rodada do brasileirão.

