Flavio Prado critica Corinthians após multa a Jô por chuteira verde: ‘Que pequenez’

O Corinthians multou o atacante Jô por utilizar, durante o empate contra o Bahia, uma chuteira de cor azul-turquesa, mas que para muitos torcedores era considerada verde, cor do principal rival, o Palmeiras. Ao longo do programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Flavio Prado detonou a atitude da diretoria corintiana, que atendeu aos pedidos das torcidas organizadas Camisa 12 e da Gaviões da Fiel, dizendo que “o atleta foi advertido, multado e não utilizará mais [a chuteira], seja em treinamentos ou em jogos.”

“Isso daí foi mostrar o tamanho da sua pequenez! É uma coisa muito pequena. É tão provinciana! Isso só se justifica falando que é o Sport Clube Corinthians Paulista. É coisa muito pequena! Mesmo que fosse uma chuteira verde… O Emerson Sheik falou para mim assim: ‘Eu joguei a final da Libertadores com uma chuteira verde e dei o principal título ao Corinthians’. Pronto. Isso é uma coisa muito pequena”, disse Flavio, que defendeu o presidente Duílio Monteiro Alves, alvo de protestos de torcedores no Parque São Jorge. “A diretoria está sanando as dívidas do clube, dentro do possível. Eles reduziram a folha de pagamento em R$ 3 milhões. Isso é muito positivo. O time é ruim, mas o problema é de gestões anteriores. Quando o Corinthians parar de ser devedor, terá poder de compra”, completou.