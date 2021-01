Flavio Prado detona Renato Gaúcho após ataque à imprensa: ‘É um presepeiro’

O comentarista do Grupo Jovem Pan reprovou a postura do treinador do Grêmio depois da derrota diante do Flamengo

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Flavio Prado comentou as declarações de Renato Gaúcho após a derrota do Grêmio contra o Flamengo



Irritado com as críticas que vem sofrendo da imprensa, Renato Gaúcho ameaçou, logo após a derrota do Grêmio para o Flamengo, na última quinta-feira, entregar nomes de jornalistas à torcida gremista. Para Flavio Prado, a postura do treinador não o surpreende, já que ele sempre foi um “presepeiro” e “irresponsável”. O comentarista do Grupo Jovem Pan ainda colocou a culpa do mau momento do time gaúcho no Campeonato Brasileiro nas costas do técnico, classificando-o como incapacitado para mexer na estrutura tática da equipe quando necessário.

“O Flamengo deu um baile no Grêmio. Foi a diferença entre um treinador [Rogério Ceni] para o Renato. Nós conhecemos o Renato desde novinho… Ele sempre foi um presepeiro, cheio de coisa. Eu nunca respeitei o Renato como treinador. Ele sempre desdenhou das coisas que eu defendo, tipo o cara ser estudioso. Ele ia para a praia e falava que não precisava estudar. Ele sempre foi contra qualquer tipo de avanço, então eu não respeito ele profissionalmente. Para mim, ele obteve mais resultado do que a competência. Sempre foi presepeiro, nunca foi responsável”, disse Flavio durante o “Esporte em Discussão” desta sexta-feira.

“Não dá para levá-lo a sério, por mais que tenha conquistado alguns resultados interessantes no Grêmio em alguns momentos. Na hora em que precisa mudar taticamente o time, ele não tem essa capacidade. Ele é motivador, foi um baita jogador e vende bem o peixe dele, mas tem hora que precisa de algo a mais. O que ele fala para mim, sinceramente, tanto faz. Não dá nem para perder tempo com isso. Ontem, o Flamengo mereceu muito a vitória”, complementou.

Na entrevista coletiva de ontem, Renato Gaúcho aproveitou para disparar contra o Internacional, líder do torneio no momento. “Deixa eu fazer o trabalho de vocês da imprensa do Rio Grande do Sul, que tem muito jornalista Colorado que está sofrendo com a falta de título e sofrendo na mão do Grêmio nos últimos anos. Então, é normal essa euforia por ter acabado com esse sofrimento de três anos. Agora, vocês têm que cobrar do jogador do Internacional… Assim que terminou o Gre-Nal, ele fez um gesto de cheirinho de título, faltando seis rodadas. E eu não vi ninguém criticá-lo. O Inter tem um grande time e está na liderança, mas faltam seis rodadas. Por que ninguém perguntou pra ele sobre isso? Se um jogador do Grêmio faz isso, cai o mundo. Por que ninguém comenta essas coisas? Daqui três, quatro ou cinco rodadas, vocês podem lembrar disso, mas aí vai ser tarde. Mas vocês cobrem eles lá! Vocês gostam de ver coisas erradas aqui no Grêmio, mas não comentam a dos outros. Mas tem que dar um desconto porque o sofrimento de vocês é muito grande”, comentou.