Renato Gaúcho provoca o Internacional após derrota do Grêmio para o Flamengo

O treinador do Tricolor Gaúcho também questionou a imprensa por um assunto polêmico; confira

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Renato Gaúcho durante entrevista coletiva



Renato Gaúcho ficou muito incomodado com uma pergunta após o Grêmio ser derrotado para o Flamengo por 4 a 2, em sua casa, na cidade de Porto Alegre, na última quinta-feira, 28, em confronto atrasado do Campeonato Brasileiro. Questionado se o Tricolor “tirou o pé” para prejudicar o rival e líder Internacional, que viu a diferença para o Rubro-Negro carioca diminuir para quatro pontos com o resultado, o treinador negou e lembrou das polêmicas do Gre-Nal, realizado no último domingo.

“Nós sempre procuramos as vitórias, independente da situação da tabela ou do adversário. Eu vou ser sincero com você: depois do que aconteceu no domingo, o presidente me convenceu a não colocar os garotos para o restante da competição. Se Grêmio vencesse o Gre-Nal com aquele pênalti que não foi marcado, o Grêmio estaria na briga pelo Campeonato Brasileiro. Aquilo, sinceramente, me chateou bastante. Então, o presidente me convenceu a não colocar os garotos. E deixa eu falar uma coisa para vocês da imprensa: quando a gente perde um jogo, parece que o mundo acabou e não é assim. O Grêmio está na final da Copa do Brasil e não está melhor no Brasileiro pelo pênalti não marcado em cima do Ferreirinha”, disse em entrevista coletiva.

No último domingo, o Grêmio estava vencendo o Internacional até os minutos finais, quando viu Abel Hernández empatar a partidas. Já nos acréscimos, o Tricolor reclamou de um pênalti não marcado em Ferreirinha e viu o Colorado ser favorecido com um pênalti, convertido por Edenílson no último lance. Para Renato Gaúcho, a imprensa local não se indignou com as polêmicas porque muitos jornalistas torcem para o Colorado. Além disso, o técnico, sem citar nome, afirmou que um jogador do Inter teria comemorado o título do Brasileirão, restando seis rodadas para o fim.

“Mas deixa eu fazer o trabalho de vocês da imprensa do Rio Grande do Sul, que tem muito jornalista Colorado que está sofrendo com a falta de título e sofrendo na mão do Grêmio nos últimos anos. Então, é normal essa euforia por ter acabado com esse sofrimento de três anos. Agora, vocês têm que cobrar do jogador do Internacional… Assim que terminou o Gre-Nal, ele fez um gesto de cheirinho de título, faltando seis rodadas. E eu não vi ninguém criticá-lo. O Inter tem um grande time e está na liderança, mas faltam seis rodadas. Por que ninguém perguntou pra ele sobre isso? Se um jogador do Grêmio faz isso, cai o mundo. Por que ninguém comenta essas coisas? Daqui três, quatro ou cinco rodadas, vocês podem lembrar disso, mas aí vai ser tarde. Mas vocês cobrem eles lá! Vocês gostam de ver coisas erradas aqui no Grêmio, mas não comentam a dos outros. Mas tem que dar um desconto porque o sofrimento de vocês é muito grande.

Assista aos comentários de Renato Gaúcho: