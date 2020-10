Flavio Prado não crê em ‘jogão’ entre Palmeiras e São Paulo: ‘Os jogadores são medrosos’

O comentarista do Grupo Jovem Pan elevou o tom e rasgou críticas ao “modus operandi” do futebol brasileiro nos últimos anos

De um lado, o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, que é comandado por Vanderlei Luxemburgo e perdeu uma invencibilidade de 20 jogos apenas no último meio de semana. De outro, uma equipe que tem no banco de reservas o ofensivo Fernando Diniz e ocupa a quarta posição da competição nacional. De quebra, os dois times protagonizam uma rivalidade histórica no estado mais poderoso do futebol brasileiro. Promessa de jogão, certo? Para Flavio Prado, não. Em participação no Esporte em Discussão desta sexta-feira, 09, no Grupo Jovem Pan, o comentarista disse não acreditar em um bom Palmeiras x São Paulo. O clássico será disputado amanhã, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

“É criar uma expectativa em cima do que não existe”, afirmou o jornalista. “Quando se fala que só o Sampaoli não está ameaçado entre os técnicos dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, é a prova de que o nível do futebol brasileiro é isso que está aí! Você querer que o São Paulo seja o São Paulo do Telê? Não será! Você querer que o Palmeiras seja o Palmeiras da Academia ou do Luxemburgo dos anos 1990? Não será! A questão está em criar uma expectativa que seja real! É o que temos para o momento, gente! É isso! Mas ficam enchendo o saco dos técnicos porque é mais fácil, mais cômodo! É aquela tal história… Antes, falavam que se podia esculhambar o árbitro, porque ninguém torcia para ele. Agora, pode se esculhambar o técnico, porque ninguém torce para ele! É muito cômodo isso!”, acrescentou, referindo-se à pressão que teima em pairar sobre os treinadores no Brasil – para se ter noção, há quem diga que quem sair derrotado do Majestoso de sábado será demitido: seja Luxemburgo, seja Diniz.

“Mas eu torço pelos técnicos, porque acho que eles são as vítimas da história! Eles têm um material humano pobre, ruim, não têm nenhuma proteção e dão a cara a tapa para cobrir a incompetência dos dirigentes. Então, eu torço para os técnicos! Trocar os treinadores por trocar é sacanagem! E os caras trocam os técnicos para dar satisfação para quem quer que seja, ou cartola, ou conselheiro, ou torcida, ou imprensa… Eu vejo, por exemplo, como o Corinthians melhorou depois de demitir o Tiago Nunes! Agora é uma maravilha!”, ironizou Flavio Prado. “Do que adiantar demitir o Fernando Diniz? Do que adianta demitir o Luxemburgo? São Paulo e Palmeiras vão contratar quem? Então, gente, vamos com calma! Vamos cair na real! Os jogadores de Palmeiras e São Paulo têm condições de fazer um grande jogo amanhã? Não têm! A chance de o jogo ser amarrado, de medo, é enorme! Porque eles são medrosos! E o empate é bom para os dois, porque ninguém enche o saco! Então, o normal é um jogo amarrado e preso, porque os jogadores são medrosos, e os técnicos também estão se garantindo. Por que eles vão se arriscar?”, finalizou.

Confira o comentário completo de Flavio Prado no vídeo abaixo: