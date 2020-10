Fábio abre o coração e desabafa sobre crise do Cruzeiro: ‘Estamos colhendo o que plantamos’

Ídolo do clube mineiro, o goleiro não mediu palavras e comoveu ao criticar dirigentes e mandar um recado à torcida após a derrota por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa pela Série B

Reprodução O goleiro Fábio desabafou em entrevista após a derrota do Cruzeiro para o Sampaio Corrêa



No dia em que completou 900 jogos com a camisa do Cruzeiro, o goleiro Fábio viu o time celeste decepcionar de novo e perder por 2 a 1 dentro de casa para o Sampaio Corrêa, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a Raposa caiu para a 18ª colocação e segue afundada na zona de rebaixamento para a terceira divisão nacional. A crise tem revoltado a torcida, que chegou a invadir o CT da equipe nos últimos dias para cobrar os jogadores. Após a partida de ontem, Fábio abriu o coração em entrevista ainda dentro de campo e fez um comovente, e corajoso, desabafo sobre a situação catastrófica do clube.

“Eu respeito muito o torcedor. Estou aqui há 16 anos, sou cobrado em todos os lugares que eu vou. Respeito, sei a dor que o torcedor está sentindo, pois tudo isso faz parte da minha vida há muitos anos. A gente está colhendo o que nós plantamos. Estamos batendo na tecla desde o ano passado, os caras (torcedores) acham que a gente tem a caneta e pode resolver. Somos apenas simples funcionários, independente de quantos jogos eu tenho, o que eu posso fazer, eu faço. Às vezes, não dá certo, mas sempre entrego, luto e me dedico como todos hoje que entraram querendo a vitória, que, infelizmente, não veio. São coisas que a gente não pode explicar. Agora, isso é uma coisa que a gente sabia que seria difícil há muito tempo. Desde janeiro sabíamos que a situação não seria fácil, em todos os aspectos. Teve a pandemia e a gente continuou sabendo que ia se tornar mais complicado ainda depois que perdemos os seis pontos. O torcedor está sentido, querendo o resultado e eu entendo isso, mas são coisas que a gente plantou lá atrás”, afirmou.

Fábio, então, passou a criticar os dirigentes que ajudaram a colocar o Cruzeiro em crise, mas que, hoje, não estão mais no clube. “Má administração há muito tempo, os títulos escondem muita coisa, está aí pra todo mundo ver e agora está estourando em que ficou no Cruzeiro, que está aqui tentando fazer o máximo, que abriu mão de muita coisa e que está tentando fazer de tudo para que o clube volte logo a Série A. Os que fizeram um monte de coisa errada, todo mundo saiu fora e a responsabilidade agora é nossa, dos meninos que subiram, muitos que estão chegando e que nunca tinham feitos jogos profissionais. Está aí pra todo mundo ver, ninguém está escondendo, todo mundo coloca a cara e eu estou aqui de peito aberto querendo o melhor para o Cruzeiro. Agora não adianta, se a gente não se unir. Todas as situações estão contra o Cruzeiro, mas tudo está aí pra todo mundo ver. Não adianta ficar batendo, quebrando portão da Toca, pois são situações que estão aí. E a Fifa? Quem não pagou a Fifa? Quem perdeu os seis pontos? Agora estamos nos matando aqui, fazendo um grupo, chega um, chega outro, ninguém pode ser inscrito e a realidade está aí. Quem está aqui não está de sacanagem não”, finalizou.

