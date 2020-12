Flavio Prado questiona retorno de Muricy Ramalho ao São Paulo: ‘Opção que eu não tomaria’

O ex-treinador já interrompeu o contrato com o Grupo Globo e tem tudo para voltar ao Tricolor em 2021

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/SPFC Flavio Prado não tomaria a mesma decisão de Muricy Ramalho



Muricy Ramalho já interrompeu o seu contrato com o Grupo Globo e tem tudo para retornar ao São Paulo! Caso Julio Casares confirme o favoritismo na eleição para a presidência do clube no próximo sábado, 12, o ex-treinador assumirá o cargo de coordenador de futebol do Tricolor, sendo o elo entre a diretoria, comissão técnica e jogadores, incluindo os atletas formados nas categorias de base. Para o comentarista Flavio Prado, no entanto, a decisão de trocar estabilidade da emissora carioca para retornar ao time do Morumbi não é uma escolha tão assertiva.

“É uma opção do Muricy que eu não tomaria. Se eu estou quieto, trabalhando em uma baita emissora, ganhando meu salário e indo para a praia, como eu sempre vejo nas fotos, eu não trocaria. Claro que é opção de cada um. O Muricy é um cara inteligente, vivido e super respeitado pela diretoria do São Paulo. Não chega a ser uma notícia surpreendente porque, realmente, o Julio Casares sempre cogitou esse retorno”, declarou Flavio Prado, durante o programa Esporte em Discussão, na última segunda-feira, 7.

Ídolo da torcida são-paulina, Muricy Ramalho comandou o São Paulo no tricampeonato do Brasileirão (2006 a 2008) e foi fundamental para salvar a equipe do rebaixamento para a Série B na edição de 2013. Como treinador, ele também faturou um Nacional com o Fluminense (2010) e uma Copa Libertadores da América com o Santos (2011), além de outros títulos de menor expressão.

Assista ao debate: