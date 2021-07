Savarino marca duas vezes e Atlético-MG vence o Flamengo por 2 a 1

Vitória deixa o clube mineiro em 4º lugar na tabela, enquanto os cariocas estão em 12º

FERNANDO MICHEL/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Savarino marcou os dois gols da vitória do Atlético-MG



O Atlético-MG venceu o Flamengo na noite desta quarta-feira, 7, por 2 a 1 com grande atuação de Savarino. A partida no primeiro tempo foi marcada por uma atuação ruim do zagueiro rubro-negro Bruno Viana que logo aos quatro minutos recuou mal e entregou a bola no pé de Savarino, que tabelou com Hulk e chutou por cima do gol. Aos 30, Bruno dominou mal e entregou a bola para Hulk, o atacante girou para finalizar, mas João Gomes fez o corte. No início do segundo tempo, Rogério Ceni fez mudanças na equipe, mas acabou levando o gol aos seis minutos. Em boa troca de passes na entrada da área, Savarino recebeu de Hulk, tirou o goleiro Diego Alves da jogada e estufou as redes.

Dois minutos depois, o camisa 17 reapareceu na área e, totalmente livre de marcação, completou passe de Mariano para o fundo das redes. O Atlético se manteve em cima mesmo com a vantagem do placar, mas aos 43 minutos o Flamengo diminuiu com William Arão se antecipando à marcação e cabeceando bonito no ângulo de Éverson. A vitória deixa o Atlético em 4º lugar com 19 pontos, enquanto os cariocas caem para a 12ª colocação com 12 pontos. Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta a Chapecoense, enquanto o Atlético-MG faz o clássico estadual contra o América-MG.