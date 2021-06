Flavio Prado revela acordo informal entre São Paulo e Daniel Alves; assista

Em participação no programa ‘Esporte em Discussão’, o comentarista do Grupo Jovem Pan disse que existe um acordo entre o clube e o lateral para situações envolvendo a seleção brasileira

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/SPFC/EFE/ Marcelo Endelli Flavio Prado revelou que existe um acordo informal entre São Paulo e Daniel Alves



A torcida do São Paulo ficou revoltada ao saber que Daniel Alves, peça-chave no esquema do treinador Hernán Crespo, não estará à disposição do time para as oitavas de final da Copa Libertadores da América devido à convocação para a seleção olímpica, que vai em busca do segundo ouro nos Jogos de Tóquio. Em participação no programa “Esporte em Discussão”, o comentarista Flavio Prado revelou que existe um acordo informal entre o clube e lateral para situações envolvendo a seleção brasileira. Conforme a apuração do jornalista do Grupo Jovem Pan, o ex-presidente do Tricolor, Leco, responsável por contratar o camisa 10, prometeu ao veterano que ele seria liberado para defender a Canarinho, independente da situação.

“Eu falei com um dirigente do São Paulo e perguntei por que o clube liberou o Daniel Alves para disputar as Olimpíadas. Ele me disse que não era bem assim. Existe um acordo informal feito na época da contratação, ainda na época do Leco, que ele seria liberado para qualquer convocação da seleção que ele fosse chamado. Quando falaram dos Jogos Olímpicos, o Daniel nem cogitava… Mas aí colocaram algo na cabeça dele até ele ser convencido. O Daniel é um cara competitivo e também não tem como negar pelo fator ‘grana’. Não teve como liberar!”, revelou Flavio Prado, indicando que o Tricolor não irá, de fato, brigar com a CBF para que o jogador seja liberado da convocação para enfrentar o Racing, nos duelos válidos pelas oitavas da Libertadores.

