Flavio Prado revela conversa com Alan Empereur, do Palmeiras, sobre sondagens do exterior

Cesar Greco/Ag. Palmeiras - 12/11/2020 Alan Empereur em entrevista coletiva no Palmeiras



Campeão da Libertadores da América e da Copa do Brasil, Alan Empereur tem futuro indefinido no Palmeiras. Emprestado pelo Hellas Verona, da Itália, somente até o final de junho de 2021, o zagueiro recebeu sondagens de clubes do exterior e ainda não sabe se permanecerá no Alviverde paulista. Ao longo do programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Flavio Prado revelou que conversou com o defensor sobre o assunto.

“Eu conversei com o Alan e, primeiro de tudo, perguntei o motivo de ele sair da Itália, onde ele atuou por 13 anos. Ele me disse que tinha a vontade de jogar no futebol brasileiro e que a proposta do Palmeiras era ótima. Aí, questionei se ele pretende voltar para a Europa, e ele me respondeu que dependia das propostas”, revelou Prado, que citou o interesse do Real Bétis, da Espanha, e de um clube japonês. Desde que foi adquirido por empréstimo pelo Palmeiras, Alan Empereur passou a maior parte do tempo no banco de reservas. O zagueiro, entretanto, correspondeu quando foi acionado por Abel Ferreira, fazendo boas partidas contra o River Plate, na semifinal da Libertadores, e diante do Grêmio, na segunda decisão da Copa do Brasil.

