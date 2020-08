‘Foi duro para ganhar o Paulistinha, hein?’, diz Vampeta após título do Palmeiras

Comentarista do Grupo Jovem Pan disse que, agora, a tendência é de que os palmeirenses parem de classificar o torneio estadual de maneira pejorativa

Reprodução O comentarista Vampeta é um dos integrantes da equipe de esportes da Rádio Jovem Pan



Vampeta sofreu, comemorou e lamentou durante a derrota do Corinthians para o Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista, mas, no fim, aprovou resultado do principal Estadual do País. Após a partida, o ídolo alvinegro e atual comentarista do Grupo Jovem Pan analisou o título do Verdão nos pênaltis e destacou a alegria dos jogadores comandados por Vanderlei Luxemburgo com a conquista. Segundo o Velho Vamp, a reação dos palmeirenses indica que, agora, torcedores e o próprio clube alviverde deixarão de tratar o torneio como “um Paulistinha”, como o próprio presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, disse após a polêmica final vencida pelo Corinthians em 2018, também nos pênaltis, no Allianz Parque.

“É importante, né? Porque a gente gosta de Estadual”, iniciou Vampeta. “E a felicidade do Palmeiras pela conquista do título paulista após 12 anos mostra que vai parar agora com essa fama de Paulistinha. Porque o Paulistinha foi duro para ganhar, hein? Emoções a todo o momento”, acrescentou, em tom de ironia. “Pena que, nesse momento de pandemia, não estavam os torcedores do Palmeiras no estádio. Mas é só ver a festa que os jogadores fizeram, todo mundo comemorando. O Corinthians chegou à final quando ninguém esperava e fez jus, fez valer a camisa do clube. E parabéns ao Palmeiras, foi merecido! Foi o time que fez a melhor campanha, depois do Red Bull Bragantino“, destacou.

O Verdão faturou o título paulista após uma partida recheada de emoções. Luiz Adriano abriu o placar no início da segunda etapa e, quando todos apenas esperavam pelo apito final, Jô sofreu pênalti de Gustavo Gómez a poucos segundos do fim e empatou o jogo para o Corinthians. Na decisão na marca da cal, no entanto, o Palmeiras recuperou a confiança e contou com duas defesas de Weverton para erguer a taça do Estadual após 12 anos e interromper a sequência de três conquistas seguidas do maior rival na competição.

Confira, abaixo, o comentário completo de Vampeta: