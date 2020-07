Mauro Beting: ‘O Flamengo jogou mal, mas ganhou… Times históricos também fazem isso’

O comentarista do Grupo Jovem Pan exaltou o time comandado por Jorge Jesus após o triunfo sobre o Fluminense, no último domingo, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca

Montagem sobre fotos/Jovem Pan/Reprodução/ O comentarista Mauro Beting, do Grupo Jovem Pan, analisou a vitória do Flamengo sobre o Fluminense no jogo de ida final do Carioca



O Flamengo não jogou bem, é verdade, mas, ainda assim, ganhou do Fluminense no último domingo, 12, no jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Reservas, Pedro e Michael foram os autores dos gols da partida, que, na opinião de Mauro Beting, mostra o quão histórica é a equipe comandada por Jorge Jesus. Em participação no Esporte em Discussão desta segunda-feira, 13, o comentarista do Grupo Jovem Pan exaltou o time rubro-negro mesmo após a má atuação no Fla-Flu. “Um time tão espetacular e histórico como esse Flamengo, que, para mim, jogou o melhor futebol do século no Brasil no ano passado e tem potencial para ir além em 2020, pode fazer o que fez ontem… De novo não foi bem, mas ganhou o jogo”, disse Beting.

“O Fluminense jogou quase no talo, e ontem atuou melhor do que na quarta-feira, mas perdeu. E perdeu para um golaço desse time fantástico do Flamengo, o primeiro do Pedro, e para um contra-ataque finalizado pelo Michael quando o Fluminense era melhor. Ambos são reservas do Flamengo, mas seriam titulares na maioria esmagadora dos outros times sul-americanos. Então, quando esse time não joga bem, pega um clássico, que geralmente iguala os desiguais, e ainda mais contra o Fluminense, para quem a decisão do Carioca tem sido a final de um torneio interplanetário, e mesmo assim ganha… Você vê a distância que o time rubro-negro tem para Fluminense, Vasco, Botafogo e para quase todos as equipes do País e do mundo. Não tem jogado bem, mas quando os reservas, como Pedro e Michael, fazem a diferença, você vê o outro patamar em que, realmente, o Flamengo está”, acrescentou o jornalista.

A vitória por 2 a 1 do último domingo deixou o clube rubro-negro a apenas um empate do título carioca de 2020. Assim como na quarta-feira, quando foi derrotado nos pênaltis na final da Taça Rio, os comandados por Jorge Jesus apresentaram desempenho abaixo do esperado, mas, desta vez, saíram de campo com o resultado positivo. Pedro abriu o placar no primeiro tempo, e Michael, após o empate do Fluminense com Evanílson, anotou o segundo. A partida decisiva do Estadual do Rio de Janeiro será disputada na próxima quarta-feira, 15, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

