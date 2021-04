Nilson Cesar critica Neymar por minimizar Bola de Ouro: ‘Conversa mole’ 

O narrador do Grupo Jovem Pan também afirmou que o craque não merece o prêmio de melhor do mundo na temporada pois Mbappé, companheiro do brasileiro no PSG, está em melhor fase; assista

Neymar deu uma declaração polêmica na véspera do embate entre Paris Saint-Germain e Manchester City, marcado para começar às 16 horas (de Brasília) desta quarta-feira, 28, pela rodada de ida da semifinal da Liga dos Campeões. O atacante brasileiro garantiu que não está preocupado em ser eleito o melhor jogador do mundo, menosprezando os prêmios Fifa The Best e Bola de Ouro. Em participação no programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, o narrador Nilson Cesar desacreditou do comentário do camisa 10 do PSG. Além disso, o locutor afirmou que o craque não merece ser considerado como tal, já que Kylian Mbappé, seu próprio companheiro, está em melhor fase.

“Cascata de primeira linha! A entrevista do Neymar não agrega em absolutamente nada. Ele já vai fazer trinta anos, e eu nunca vi uma fala legal. Falta ter um gestor de carreira profissional para ele”, introduziu Nilson Cesar. “O Mbappé vem sendo melhor do que ele não só na ‘Champions’, como também no Campeonato Francês. Ele está jogando muito! O Neymar não merece porque não é o melhor time dele. E na cerimônia da Fifa, você vê que os jogadores se importam, sim, com a premiação. Quando o Messi ganhava, o Cristiano Ronaldo ficava com uma cara de infeliz. E vice-versa! Eles querem ganhar! Isso é conversa mole! Dentro do campo, eu sinto muito porque eu gostaria de falar que o Neymar deveria ser eleito. Mas não! Na real, o Mbappé está jogando mais do que ele”, completou.

