Nilson Cesar exalta Flamengo após vitória na Libertadores: ‘Tem pegada de campeão’

Narrador do Grupo Jovem Pan não poupou elogios ao falar do Rubro-negro; confira

Montagem sobre fotos/Jovem Pan/Reprodução/Marcelo Cortes / CRF

Mesmo atuando com uma equipe praticamente reserva, o Flamengo não tomou conhecimento do Junior Barranquilla e venceu o time colombiano por 3 a 1, na noite da última quarta-feira, 21, na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Com o resultado, o time se classificou para as oitavas de final do torneio na primeira posição do Grupo A, dando sequência ao bom momento na temporada. Durante o programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, o narrador Nilson Cesar exaltou a equipe rubro-negra, que também é vice-líder do Campeonato Brasileiro.

“Pegada de campeão. O Flamengo tem mais pegada de campeão. Você sente que pode deslanchar e ser campeão. Entre Atlético-MG e Flamengo, quem você acredita mais que possa ser campeão? Eu acredito no Flamengo. É isso que falta aos outros clubes do Brasil. O Palmeiras não tem. Essa é a realidade. Quem está sobrando chama-se Clube de Regatas do Flamengo, que trocou de técnico, teve uma fase de transição com o Dome e olha onde está agora”, opinou Nilson Cesar, na edição do programa da Jovem Pan nesta quinta-feira, 22. “O elenco é bom demais. Deu uma engrenada legal e está dando gosto de ver o time jogar. Ô molecada boa! Vai ter o River Plate como grande adversário na Libertadores de novo. Aliás, espero que a final seja entre os dois mais uma vez”, completou.

O Flamengo é o segundo colocado do Brasileirão com os mesmos 34 pontos do Internacional, que leva vantagem no critério de desempate. No próximo domingo, 25, rubro-negros e colorados se enfrentam a partir das 18h15, no Beira-Rio, em jogo que vale a liderança. Já na Libertadores, o grupo liderado por Domènec Torrent aguarda o sorteio da Conmebol, marcado para esta sexta-feira, 23, para saber quem será o seu adversário nas oitavas.

Assista ao debate abaixo: