Nilson Cesar pede humildade a Dani Alves: ‘Existem uns 800 laterais melhores do que você’

Em entrevista recente, o veterano respondeu sobre a sua saída conturbada do São Paulo e disse que o ‘Tricolor deveria ter pensado melhor antes de trazer a história’

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação Nilson Cesar detona declaração de Dani Alves sobre saída do São Paulo



Daniel Alves voltou a gerar polêmica ao falar sobre sua polêmica saída do São Paulo. Em entrevista ao programa “The Noite”, da emissora SBT, o lateral-direito afirmou: “O clube estava contratando um torcedor na parte que me toca, na parte do sentimento. Estava comprando uma história. Se eles não tinham condições, deveriam que ter pensado antes de trazer a história”. Participando do “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, o narrador Nilson Cesar detonou a declaração e pediu mais humildade ao veterano, que também coleciona passagens por Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus e PSG. No entendimento do locutor da JP, vários outros jogadores da posição demonstram mais talento do que o atleta que está sem clube.

“O Daniel não tem noção, né? Não é só staff, ele não tem noção. Claro que é um grande jogador, um atleta histórico do Brasil que teve importância internacional jogando em um grande time, como o Barcelona. Foi um dos atletas que mais deu passes para o Messi fazer gols. Enfim, tem muita coisa de positivo. Mas, olha, para quem tem 20 anos ou 30 anos, tudo bem. Agora, eu já vi uns 800 laterais melhores e com muito mais humildade do que ele. Você vê o Cafu… É o jogador que mais disputou finais de Copa do Mundo e não tem um posicionamento assim. O Daniel Alves acha que é quem? Carlos Alberto Torres? Cafu? Djalma Santos? Esses caras todos, Jorginho, Leandro… Existem uns 800 laterais melhores do que você, Daniel Alves! Para um pouco! Ele acha que o futebol foi fundado no ano em que nasceu. Pés no chão e humildade, Daniel!”, disparou Nilson Cesar. “Quando ele fala de futebol, acha que é o Deus dos Deuses. Sai para lá!”, acrescentou.

Contratado em agosto de 2019, Daniel Alves realizou 95 partidas com a camisa do São Paulo, contabilizando 10 gols, 14 assistências e participando do título do Campeonato Paulista de 2021, que tirou o Tricolor da fila oito anos. Em setembro deste ano, no entanto, o lateral-direito não se reapresentou ao centro de treinamento, alegando que só voltaria a jogar caso o clube quitasse uma dívida de R$ 18 milhões. Descontente com a atitude do atleta, a diretoria são-paulina optou por afastá-lo e rescindir o seu contrato. Em acordo, ficou combinado que, a partir de janeiro do que vem, a agremiação paulista depositará R$ 417 mil por mês na conta do ala até o fim de 2026.

Assista ao trecho a partir dos 21 minutos: