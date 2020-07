‘O Flamengo jogou com soberba e tomou uma lição do Fluminense’, dispara Nilson Cesar

O narrador do Grupo Jovem Pan citou as provocações dos jogadores rubro-negros aos adversários durante a disputa por pênaltis e afirmou que os atuais campeões brasileiros e da América entraram em campo com o “nariz empinado”

Montagem sobre fotos/Paulo Sérgio/Estadão Conteúdo/Jovem Pan/Reprodução Nilson Cesar não poupou o Flamengo de críticas após a derrota nos pênaltis para o Fluminense na final da Taça Rio



A derrota do Flamengo para o Fluminense na última quarta-feira, 08, na final da Taça Rio, motivou uma dura crítica por parte do narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan. Em participação no Esporte em Discussão desta quinta, 09, o jornalista não poupou e disse que o time comandado por Jorge Jesus não conseguiu superar o rival porque entrou em campo com “soberba”. Nilson citou as provocações dos jogadores flamenguistas aos adversários durante a disputa por pênaltis e afirmou que os atuais campeões brasileiros e da América “tomaram uma lição”. “Eu estou triste com o meu Flamengo… Você viu o que aconteceu por entrar em campo com o jogo ganho? Tomou uma cacetada, meu amigo!”, disparou Nilson Cesar.

“Se jogar com humildade e aplicação, atropela o Fluminense quantas vezes forem necessárias. O cara que tem nariz empinado e acha que sabe mais que os outros, que é melhor que o outro, que foi o caso do Flamengo ontem… Tomou uma lição! Tomara que tenha servido!”, acrescentou. “Ontem, eu aprendi que soberba e tenta humilhar o adversário, como o Flamengo fez, não ganha jogo! Pelo contrário: ao menosprezar um adversário que é tecnicamente inferior, você o motiva! Ontem, isso ficou claro! Na cobrança de pênalti, os caras estavam com gozação para cima dos jogadores do Fluminense! Mas eu acho que o Flamengo vai conquistar o título em dois jogos. O Flamengo com aplicação é um e, com soberba, é outro. Vi um Flamengo com soberba ontem e foi por isso que perdeu!”, finalizou, corroborando a tese de que o próprio Jorge Jesus foi arrogante na entrevista concedida após o vice da Taça Rio.

Confira, abaixo, o comentário completo de Nilson Cesar: