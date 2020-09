‘O Palmeiras não consegue ganhar de moleque de 20 anos? Vai te catar’, desabafa Flavio Prado

O comentarista do Grupo Jovem Pan elevou o tom e disse que foi “muito grave” o que aconteceu no Allianz Parque; “E era molecada que nem esperava jogar, que estava em outro campeonato e chegou em cima da hora”, afirmou

O empate por 1 a 1 com o Flamengo, no último domingo, 27, no Allianz Parque, foi um tanto quanto ruim para as pretensões do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Diante de um time esfacelado, formado por jogadores do sub-20 por causa dos mais de 15 desfalques por Covid-19, o Verdão decepcionou e não conseguiu somar os três pontos dentro de casa. A atuação dos paulistas decepcionou o treinador Vanderlei Luxemburgo e foi bastante criticada pelo comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan.

Em participação no Esporte em Discussão desta segunda-feira, 28, o jornalista desabafou, detonou o nível do futebol brasileiro e disse que é “muito grave” um time do tamanho do Palmeiras não conseguir vencer “uma molecada de 20 anos”. “Para mim, quando moleque ganha de um time assim, é esquisito! Se nós estamos vendo o Palmeiras, um dos times mais importantes do Brasil, tomar totó de moleque de 20 anos, tem alguma coisa muito grave acontecendo! Não é boa! É grave! Gente… Se um time grande pega um time de moleques, tem que amedrontar e ganhar o jogo! Pelo amor de Deus, gente! Não consegue ganhar de moleque de 20 anos? Vai te catar! É grave isso, muito grave!”, disparou.

“E era molecada que nem esperava jogar, que estava em outro campeonato e chegou em cima da hora! Tanto que o Flamengo queria suspender o jogo! Aí eles chegam lá, encaram o Palmeiras, e vocês acham isso bom? Pelo amor de Deus!”, acrescentou. Flavio Prado prosseguiu e disse que o que aconteceu no último domingo, no Allianz Parque, contribui para o enfraquecimento do futebol brasileiro a longo prazo. “E os pequenos palmeirenses? Como você convence a torcer? Eles vão torcer para Messi, para Cristiano Ronaldo… Qual é o argumento do pai? Não há argumento para a molecada torcer para time brasileiro! A criança vai querer torcer para isso para quê? Não tem jeito! Qual é a diferença do menino que mora no Tocantins, no interior de Goiás… Ele não vai ver jogo no estádio mesmo! Ele vai torcer para o melhor time!”, finalizou.

