O São Paulo conseguirá manter a liderança até o fim? Veja o que Vampeta respondeu

O Tricolor assumiu a ponta do Campeonato Brasileiro ao ganhar do Goiás fora de casa; assista ao debate do Esporte em Discussão desta sexta-feira

O São Paulo, enfim, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Com a expressiva vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, na última quinta-feira, fora de casa, o Tricolor chegou aos 44 pontos, ultrapassando o Atlético-MG, ainda que tenha uma partida a menos em relação ao rival mineiro. Restando quinze rodadas para o término do Brasileirão, a pergunta que fica é: será que o time de Fernando Diniz conseguirá se manter na ponta até o fim? No programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Vampeta não fugiu do questionamento.

“O São Paulo tem fôlego para ser campeão. As rodadas vão passando e o São Paulo vem somando pontos. Para quem quer ser campeão, precisa ganhar do Sport e Botafogo, os próximos jogos do time. Se conseguir abrir cinco pontos para o Atlético-MG, que pode acontecer nesta semana, é muito bom. Jogou muito bem contra o Goiás, que complicou para o Internacional. O mês de novembro foi maravilhoso para o São Paulo. Já estamos em dezembro, e a vantagem pode ser maior ainda”, comentou o Velho Vamp nesta sexta-feira, 4.

“Se o São Paulo foi o time do mês de novembro, o Luciano foi o jogador do Brasil neste mês, não somente do São Paulo. Já em relação ao sistema defensivo do São Paulo, a melhora já era esperada. No ano passado, a zaga da equipe foi a menos vazada em todo o Campeonato Brasileiro. Bruno Alves e Arboleda formaram a dupla que menos sofreu o gol. Agora, melhorou com a presença do Luan, que deu uma segurança maior para os defensores e não tem um passe ruim. Hoje, o São Paulo não é tão exposto. No ataque, Brenner está jogando muito e colocando a bola para dentro. Está dando tudo certo também para o Luciano, que mudou alguns hábitos”, complementou.

O Tricolor volta a campo neste domingo, 6, para enfrentar o Sport, no Morumbi, em jogo válido pela 24ª rodada. Na próxima quarta-feira, o time quita os jogos atrasados ao receber o Botafogo, também no Cícero Pompeo de Toledo. Caso triunfe nas duas partidas, a equipe paulista abrirá, no mínimo, cinco pontos de vantagem para o segundo colocado.

Assista ao debate abaixo: