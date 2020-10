Spimpolo exalta Neymar após vitória do Brasil: ‘Está muito próximo de CR7 e Messi’

O camisa 10 da seleção brasileira marcou três vezes na vitória sobre o Peru, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Montagem sobre fotos/ Jovem Pan/Reprodução/@lucasfigfoto / CBF Spimpolo exaltou o atacante Neymar após a vitória do Brasil



Neymar foi a grande estrela do Brasil na vitória por 4 a 2 sobre o Peru, na última terça-feira, 13, em partida realizada em Lima, válida pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O astro balançou as redes três vezes no confronto e alcançou a marca de 64 gols com a Amarelinha, superando Ronaldo Fenômeno (62) e atingindo o posto de segundo maior goleador da história da seleção brasileira – ele está atrás apenas do Rei Pelé (77). No programa Fim de Jogo, da Jovem Pan, o repórter Marcio Spimpolo tratou de exaltar o camisa 10 e o colocou no mesmo patamar de dois craques do futebol atual: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

“Com show de Neymar, a seleção brasileira venceu a seleção peruana. Neymar ultrapassa Ronaldo. Ele não tinha feito gol contra a Bolívia, mas tinha jogado bem. Hoje, ele tirou a barriga da miséria. Bela atuação de Neymar. Pela idade, por todos os jogos que vai disputar, por bater falta e pênalti, vai engolir ainda esses recordes. Vai deixar muita gente para trás e ampliar essas marcas. Vai, com sobras, se tornar o grande nome da seleção brasileira. Ele está no degrau de cima. Para coroar a carreira do Neymar, só falta a Copa do Mundo”, declarou Spimpolo. “Ele está muito próximo do Cristiano Ronaldo e do Messi”, completou.

Neymar ajudou o treinador Tite a não sofrer uma derrota em sem 50º jogo no comando da seleção brasileira. Os dois pênaltis convertidos por Neymar compensaram as falhas na defesa e a falta de criatividade para levar o Brasil a uma virada sobre o Peru. O atacante anotou seu terceiro gol nos acréscimos, quando o time peruano já atuava com um a menos em campo. O segundo triunfo em dois jogos deixa a equipe de Tite com seis pontos, o mesmo número da Argentina, na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 por ter maior saldo de gols. O Peru, que já havia derrotado Brasil em 2019, tem apenas um ponto.

Em comparação com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, no entanto, os números de Neymar ainda estão um pouco abaixo. O luso, recentemente, atingiu a marca de 101 gols marcados em 167 partidas disputadas com a seleção portuguesa. Já o craque da seleção argentina foi às redes 71 vezes com a camisa da Albiceleste. Ambos são os artilheiros máximos de suas respectivas nações.

Assista aos comentários abaixo: