Vampeta abre o jogo e revela por que Alex não foi para a Copa do Mundo de 2002

O comentarista do Grupo Jovem Pan explicou exatamente quando o meio-campista foi preterido por Luiz Felipe Scolari

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Delmiro Júnior/Estadão Conteúdo Vampeta contou por que Alex não foi chamado por Felipão para jogar a Copa do Mundo de 2002



Uma das chamadas “injustiças do futebol” foi o fato do meio-campista Alex, que brilhou no Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe, não ter disputado uma Copa do Mundo. Craque, o meia tinha uma visão de jogo diferenciada e conseguia combinar o seu rápido raciocínio com potentes chutes de média distância. A maior chance do armador participar de um Mundial foi na edição de 2002, realizada na Coreia do Sul e no Japão, na qual o Brasil tornou-se pentacampeão. O treinador Luiz Felipe Scolari, entretanto, preferiu levar outros jogador para a competição, como Ricardinho e Kleberson. Presente no time vencedor do mundo, Vampeta, atual comentarista do Grupo Jovem Pan, explicou exatamente quando Alex foi preterido por Felipão.

“Um jogo antes de viajar para disputar o Mundial, a CBF marcou um amistoso contra a Islândia. O Felipão falou para mim, para o Alex e para o Roque Júnior que já conhecia a gente e que gostaria de testar outros jogadores. O Alex fez gol contra a Argentina nas Eliminatórias, foi campeão da Copa América, venceu o Pré-Olímpico no ciclo… Enfim, os islandeses, que vieram do frio, tiveram que correr na Paraíba, em um lugar quente, e levaram uma goleada. Kaká, Kleberson, Anderson Polga, Gilberto Silva… Os atletas que foram chamados para esse jogo arrebentaram e foram levados para a Copa. O Kaká, por exemplo, não fez um jogo das Eliminatórias, mas foi chamado. Neste teste contra a Islândia, o Felipão definiu quatro jogadores que não atuaram nas Eliminatórias”, comentou durante o programa “Esporte em Discussão” o ex-jogador, que entrou em campo em 15 das 18 partidas na Canarinho nas Eliminatórias para aquela Copa.

Assista ao trecho abaixo: