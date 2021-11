Tite corta Roberto Firmino por lesão e convoca Vinicius Júnior para a seleção brasileira

O atacante, um dos destaques do Liverpool, não terá condições de enfrentar Colômbia e Argentina por ter se machucado no duelo contra o Atlético de Madrid, na última terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, na manhã desta sexta-feira, 5, que o treinador Tite precisou cortar Roberto Firmino da lista de convocados para os dois próximos jogos da seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. O atacante, um dos destaques do Liverpool, não terá condições de enfrentar Colômbia e Argentina por ter se lesionado no duelo contra o Atlético de Madrid, na última terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa. Assim, o técnico da Canarinho optou por chamar Vinícius Júnior, do Real Madrid, para integrar o restante da delegação.

“Na manhã de quinta-feira (04), Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, recebeu informações do departamento médico do Liverpool e comunicou a comissão técnica de que a lesão de Firmino o impede de participar dos treinos e jogos da Seleção nas próximas semanas”, diz a nota da CBF. Desta forma, a convocação de Vinicius Júnior atende um pedido popular, já que muitos torcedores ficaram revoltados com a estrela do Real Madrid fora da lista inicial. Na atual temporada europeia, o jovem revelado pelo Flamengo já soma 9 gols e 7 assistências em 15 partidas realizadas com a camisa dos “Merengues”.

Vini Jr. está convocado para os próximos jogos das Eliminatórias. Atacante vai substituir Firmino, desconvocado por lesão.

Líder das Eliminatórias Sul-Americanas com 31 pontos somados em 11 jogos (10 vitórias e um empate), a seleção brasileira começa a se reunir na próxima segunda-feira, 08, em São Paulo, local do jogo contra a Colômbia na quinta-feira, 11, na Neo Química Arena. Cinco dias depois, a equipe liderada pelo técnico Tite fará sua última partida em 2021 contra a Argentina, fora de casa, em San Juan. Caso vença os dois jogos, a Canarinho poderá fechar o ano já classificada para o Mundial do Catar.