Vampeta arrisca palpite para final do Paulista entre Palmeiras e São Paulo; assista

O Velho Vamp cravou quem será o campeão do Estadual durante o programa ‘Esporte em Discussão’, do Grupo Jovem Pan

Montagem sobre fotos/Reprodução/Twitter/@Palmeiras/SãoPauloFC Vampeta arriscou palpite para a final do Paulistão entre Palmeiras e São Paulo



Palmeiras e São Paulo começam a disputar a final do Campeonato Paulista a partir das 22 horas (de Brasília) desta quinta-feira, 20, no Allianz Parque. No próximo domingo, 23, os dois times voltam a se enfrentar no Morumbi, às 16 horas. No entendimento do comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, o título ficará com a equipe de Abel Ferreira. “Hoje vai ser 2 a 1 para o Palmeiras. E se ganhar mesmo, o São Paulo não reverte no domingo. Vai continuar na fila e o Palmeiras será o campeão!”, cravou o Velho Vamp durante o programa “Esporte em Discussão”. “A pressão é muito maior para o São Paulo. Tem tudo para ser um jogão, mas o Palmeiras leva vantagem por estar nessa sequência de títulos”, completou.

Assista ao debate abaixo: