Vampeta polemiza antes do Dérbi: ‘Time B do Palmeiras é melhor que o Corinthians’

O comentarista do Grupo Jovem Pan exaltou alguns jogadores reservas do Alviverde para mostrar a superioridade e o favoritismo do time de Abel Ferreira contra o Timão

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Palmeiras/Cesar Greco/Agência Corinthians/Rodrigo Coca Vampeta analisou o elenco de Corinthians e Palmeiras antes do Dérbi



Corinthians e Palmeiras se enfrentam a partir das 19 horas (de Brasília) desta quarta-feira, 3, na Neo Química Arena, com objetivos distintos na segunda rodada do Campeonato Paulista. Enquanto o Alvinegro colocará o que tem de melhor à disposição, o Verdão, comandado por Abel Ferreira, poupará suas principais peças para a final da Copa do Brasil, marcada para o próximo domingo, 7, contra o Grêmio. No entendimento do comentarista Vampeta, mesmo com os reservas e atuando fora de casa, o Alviverde é favorito.

“O time B do Palmeiras tem Danilo no meio-campo, Zé Rafael, Lucas Lima, Gabriel Verón, Willian. Lá atrás, tem Mayke… Essa equipe aí ainda é mais forte do que o Corinthians. Pô, tem ainda aí o Gabriel Menino, que foi titular na semifinal da Libertadores contra o River Plate. Essa escalação é muito boa”, declarou o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira durante o programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan.

O Corinthians, apesar de focado no Paulistão 2021, também terá uma série de baixas para o Dérbi. Ontem, o clube confirmou que oito jogadores testaram positivo para a Covid-19, entre eles os titulares Cássio, Fagner, Fabio Santos e Gabriel. Além deles, o atacante Mosquito, destaque da equipe na reta final do Brasileirão 2020, está contundido e também não será opção para o treinador Vagner Mancini. A Jovem Pan transmite a partida no AM 620, Panflix e YouTube.

