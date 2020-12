Vampeta rebate Flavio Prado e defende o Palmeiras: ‘Algum título vai ganhar’

Os comentaristas do Grupo Jovem Pan se provocaram ao falar do momento do Verdão durante o Esporte em Discussão; assista

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/JOCA DUARTE/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vampeta e Flavio Prado discutiram sobre o momento do Palmeiras no Esporte em Discussão



O Palmeiras atropelou o Libertad (Paraguai) na noite da última terça-feira, 15, avançou para a semifinal da Copa Libertadores e está aguardando a partida de hoje entre Nacional (Uruguai) e River Plate (Argentina) para conhecer o seu adversário – os argentinos venceram o primeiro jogo por 2 a 0. Durante o Esporte em Discussão, o comentarista Flavio Prado afirmou que a torcida palmeirense precisa rezar para os uruguaios se classificarem.

“Nas conquistas, faz parte o time contar com um pouco de sorte e, agora, a torcida do Palmeiras vai ter que torcer. Então, o palmeirense tem que torcer para o Nacional passar do River e também para o Boca ganhar do Racing. Porque se der River ou Boca Juniors, a possibilidade de ter uma final argentina no Maracanã é grande”, provou Flavio Prado no programa do Grupo Jovem Pan nesta quarta-feira.

Vampeta, então, saiu em defesa do Palmeiras e dos times brasileiros. “O Palmeiras jogou bem de novo… Então, está tudo dando certo. A final do Maracanã vai ser paulista entre Palmeiras e Santos. Pena que tem a pandemia e a torcida não poderá comparecer”, disse o Velho Vamp, que vê o Verdão ganhando algum título na temporada. “Scarpa, Raphael Veiga, Rony, Danilo, Gabriel Menino… Esses caras estão jogando muito e as coisas estão começando a fluir no Palmeiras. No Campeonato Brasileiro, o time tem um jogo a menos e pode ficar a seis pontos do líder São Paulo. Está na semifinal da Copa do Brasil também. É um time motivado em um clube que paga em dia e com um treinador que veio da Europa querendo buscar títulos. Quando as coisas fluem assim, pode ter certeza, algum título vai ficar na mão do Palmeiras”, completou.

Assista ao debate abaixo: