Vampeta rebate Flavio Prado e surpreende com palpite para Palmeiras x River Plate

Os comentaristas do Grupo Jovem Pan discutiram sobre a partida válida pela semifinal da Copa Libertadores da América

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Palmeiras Vampeta rebateu Flavio Prado sobre a possibilidade do River Plate eliminar o Palmeiras



O Palmeiras conheceu o seu adversário da semifinal da Copa Libertadores da América na noite da última quinta-feira, 17. Trata-se do todo poderoso River Plate, que goleou o Nacional (Uruguai) por 6 a 2 e chegou nesta fase do torneio pela quarta vez consecutiva. No programa Esporte em Discussão, Flavio Prado e Vampeta entraram num forte debate. O jornalista afirmou que o Verdão, comandado por Abel Ferreira, não terá chances contra o time argentino. O ex-jogador, por sua vez, rebateu a tese e colocou o Alviverde paulista na grande decisão.

“Eu vejo o Palmeiras com um futebol confiável, está jogando muito bem e possui jogadores que estão voltando a atuar bem. O grupo gosta muito do Abel Ferreira. Agora, com relação à Copa Libertadores, o buraco é mais embaixo. Vai pegar o River Plate, que é o melhor time da América do Sul faz tempo. Perdeu ano passado para o Flamengo por causa daqueles cinco minutos de brilho do Flamengo, mas dominou o jogo inteiro. Provavelmente, vai eliminar o Palmeiras. Eu diria que a possibilidade de ter uma final argentina no Maracanã é muito grande. Eu arrisco que teremos uma final entre River e Boca ou River e Racing”, cravou Flavio Prado.

“Primeiro, dizer que a final será brasileira no Maracanã. Será Santos x Palmeiras! O Palmeiras está em um grande momento, está tudo dando certo e com jogadores voltando a jogar bem. É o caso do Scarpa, Lucas Lima, Veiga e também os meninos na base. Perderam o Felipe Melo, mas o Gustavo Gómez tá segurando a onda. Vai ser um duelo de gigantes esse contra o River Plate. Eu já até falei para o Mauro Beting que pode ficar tranquilo que o Palmeiras vai passar. Não vamos deixar os argentinos fazerem festa no Maracanã, não”, rebateu Vampeta.

Palmeiras e River Plate se enfrentarão apenas no ano que vem – por ter conquistado a melhor campanha da fase de grupos, a equipe brasileira poderá decidir a partida no Allianz Parque. Até lá, o Verdão volta a se concentrar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, torneios em que o time também está vivo.

Assista ao debate abaixo: