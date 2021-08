Vampeta revela conversa com diretoria do Santos sobre possível demissão de Diniz; confira

Diante do clima nada agradável, o confronto do próximo sábado, 4, contra o Cuiabá, fora de casa, é tratado por muitos como “Dia D” para a continuidade do técnico no clube

Fernando Diniz viu a pressão da torcida do Santos aumentar após o time ser goleado pelo Flamengo por 4 a 0, no último sábado, em plena Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Mais do que o doloroso revés diante do Rubro-Negro, o Peixe vem de cinco partidas sem vitória, além de uma eliminação na Copa Sul-Americana. Diante do clima nada agradável, o confronto do próximo sábado, 4, contra o Cuiabá, fora de casa, é tratado por muitos como “Dia D” para a continuidade do técnico no clube. A informação, no entanto, não bate com a apuração de Vampeta, comentarista do Grupo Jovem Pan. Em participação no “Esporte em Discussão”, o ex-jogador revelou que entrou em contato com a diretoria santista, que confirmou a manutenção de Diniz, mesmo em caso de resultado negativo.

“Esta pressão pela queda do Diniz é mais pela torcida do que pela diretoria do Santos. Isso é informação que a diretoria nos passou! De acordo os diretores, não faz sentido demitir o treinador depois de ter fechado com os reforços. A torcida é que passou a pressionar mais de levar 4 a 0 para o Flamengo, em casa”, disse o Velho Vamp, referindo-se às contratações de Emiliano Velázquez, Diego Tardelli, Jandrei e Augusto Galván. “Se o Santos ganhar do Athletico-PR daqui duas semanas, está na semifinal da Copa do Brasil. E o time tem plenas condições de levar essa vaga!”, completou o comentarista. Na partida de ida das quartas de final, o Peixe foi derrotado pelo Furacão por 1 a 0, na Arena da Baixada.