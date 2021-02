Vampeta vê Internacional prejudicado contra o Corinthians em lance polêmico; assista

O comentarista do Grupo Jovem Pan chamou atenção para uma jogada pouco comentada e afirmou que o Colorado, vice para o Flamengo, foi atrapalhado pela arbitragem na última rodada do Brasileirão

EVERTON SILVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vampeta (à esquerda) entende que o árbitro Wilton Pereira de Sampaio cometeu um grave erro contra o Internacional



O Internacional ficou com o vice-campeonato do Brasileirão após tropeçar diante do Corinthians, no empate em 0 a 0, no Beira-Rio, na última quinta-feira, 25. A partida foi polêmica desde o início do confronto, quando Wilton Pereira Sampaio, após consultar o VAR (Árbitro de Vídeo), mudou de decisão e tirou um pênalti para a equipe gaúcha. Ao longo do programa “Esporte em Discussão”, entretanto, o comentarista Vampeta chamou atenção para outro lance em que o Colorado teria sido prejudicado pela arbitragem. Já na etapa final, o juiz marcou falta de Abel Hernández no goleiro Cássio, interrompendo uma jogada de gol do Inter. Assista ao vídeo abaixo.

– Bom dia , por acaso alguém com entendimento melhor q o meu pode me dizer da onde tiraram essa falta em cima do Cássio q pra mim ele saiu errado e gol legal e anularam . pic.twitter.com/PQhm4KmDVn — DANIEL (@DanielR06046417) February 26, 2021

“Teve o lance do pênalti do Ramiro, mas a jogada mais absurda que eu não vejo ninguém comentar nada foi quando o Cássio, goleiro do Corinthians, largou a bola e o Internacional fez o gol, em uma jogada normal. O árbitro parou o jogo e eu não entendi. Se o estádio estivesse lotado, o juiz não anularia aquele gol. Não foi nada!”, disse Vampeta, durante o programa do Grupo Jovem Pan. Colega de bancada do ex-jogador, Mauro Beting concordou com a opinião do colega e acrescentou: “Eu não marcaria a falta. Agora, o que eu acho o grande do erro do árbitro é que, antes da finalização para o gol, ele marcou a infração. O maior erro foi esse porque ele não deu chance par o VAR. Não tinha como chamar o VAR porque ele interrompeu antes da bola entrar. Foi um erro gigantesco”, completou.