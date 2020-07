Visitante, Flamengo busca transmitir final e é criticado: ‘Quer levar vantagem em tudo!’

Tanto a Ferj quanto o clube rubro-negro querem que a transmissão do Fla-Flu de hoje, pela decisão da Taça Rio, seja compartilhada entre os dois clubes, o que contraria a MP 984

Mateus Bonomi/Estadão Conteúdo Rodolfo Landim (foto) é o atual presidente do Flamengo



A polêmica em torno das transmissões dos jogos do Campeonato Carioca ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira, 08. Isto porque a Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) moveu um processo para que o Flamengo, embora visitante, também tivesse o direito de transmitir a final da Taça Rio, às 21h30 de hoje, contra o Fluminense, na FlaTV. O presidente do tribunal, Marcelo Jucá, indeferiu o pedido, mas rogou que os dois clubes e a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) se manifestassem até as 11h para que, só então, anunciasse uma definição sobre o caso. Sorteado o mandante do duelo, o Fluminense, como era de se esperar, citou a MP 984 – que dá ao time da casa o poder de negociar os direitos de exibição de uma partida – e disse que pretende transmitir o jogo na FluTV. O problema, no entanto, é que o Flamengo, até então um dos maiores defensores da Medida Provisória, enviou manifestação ao TJD solicitando que também possa transmitir a partida. O argumento flamenguista é de que não deveria haver mando de campo em jogo único, e tanto a Ferj quanto o time rubro-negro querem que a transmissão da final seja compartilhada.

Resumindo, a confusão está novamente instaurada. E foi tema de debate no Esporte em Discussão desta quarta-feira, no Grupo Jovem Pan. Em seu comentário, o apresentador Wanderley Nogueira rasgou críticas à diretoria do Flamengo. O jornalista chegou a afirmar que o clube da Gávea foi incoerente e “quer levar vantagem em tudo”. “O que eu queria fazer aqui é uma separação do time e da diretoria do Flamengo. O Flamengo tem o melhor time do Brasil, dificilmente vai ser batido, tudo isso a gente sabe. Agora… A diretoria do Flamengo tem cometido inúmeras lambanças. Parece que ela capricha nos erros. Boa parte da desvalorização da atual edição do Campeonato Carioca pertence à toda poderosa diretoria do Flamengo. Até o professor Jorge Jesus, dizem, está olhando para a mala para ir embora por causa de declarações do BAP, um dos dirigentes do clube. O Flamengo quer levar vantagem em tudo! E com uma incoerência incrível, porque ontem pensava uma coisa e, hoje, pensa outra completamente diferente em relação à transmissão dos jogos. É muito complicado o que está acontecendo no Rio de Janeiro”, comentou, ciente de que o TJD terá de anunciar uma definição sobre o caso ainda hoje, visto que a final da Taça Rio será realizada às 21h30 (de Brasília).

