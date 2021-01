Zicou? Veja o que Flavio Prado falou antes de Palmeiras x River Plate

Durante o ‘Esporte em Discussão’, foco do Palmeiras para decidir a semifinal da Libertadores foi debatido

Reprodução

A decisão da noite desta terça-feira, 12, entre Palmeiras e River Plate no Allianz Parque, é o assunto do dia. Será que os argentinos conseguem reverter o placar de 3 a 0 que o Verdão construiu na Argentina? A euforia por parte da torcida não anima Flavio Prado, que alertou no ‘Esporte em Discussão‘ desta terça, que é importante olhar o histórico recente de grandes viradas e tomar cuidado com a equipe de Marcelo Gallardo. “Vimos recentemente algumas coisas. Na Libertadores perdeu de 3 a 0 para o América do México, e tinha vencido de 4 a 2 lá. Na Europa tivemos vários jogos em que quebraram o 3 a 0. Liverpool e Barcelona recente, teve Real Madrid e Ajax, Roma e Barcelona e etc. Estamos citando times gigantes, proporcionalmente na América como Palmeiras e River”, alertou.

No entanto, Bruno Prado ressaltou que a equipe do Palmeiras não está no ‘já ganhou’ e que entrará em campo com seriedade. “Tem que ter cuidado e levar o jogo muito a sério e acho que nisso não vai ter problemas. O Palmeiras vai levar o jogo muito a sério. Claro que se toma um gol no início, isso pode acontecer, toma outro pode dar uma balançada. Precisa ter esses cuidados, mas a vantagem é muito grande. Eu colocaria a projeção 80/20 de vitória”. Assista abaixo a opinião dos comentaristas da Jovem Pan sobre as chances do Palmeiras na partida de hoje: