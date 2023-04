Exclusivo: Sergio e Rosangela Moro falam sobre desafios no Congresso: ‘Não vim discutir a Lava Jato’

Primeira parte da entrevista com Claudio Dantas foi exibida no Fast News desta terça-feira; restante irá ao ar ao longo da programação da Jovem Pan News

Reprodução/Jovem Pan News Sergio e Rosangela Moro deram a primeira entrevista conjunta desde que foram eleitos para o Congresso



O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e sua mulher, a deputada federal Rosangela Moro (União Brasil-SP), deram a primeira entrevista conjunta desde que ambos foram eleitos para o Congresso Nacional nas eleições do ano passado. Em conversa com o jornalista Claudio Dantas, diretor de redação da Jovem Pan em Brasília e comentarista de Os Pingos nos Is, o casal falou sobre os desafios em Brasília, a convivência com a classe política e a oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Este é um ano de reinvenção, tanto para mim quanto para a Rosangela. É algo que a gente não tinha planejado. É diferente, mas está sendo muito gratificante, disse Moro. A primeira parte da longa entrevista foi ao ar nesta terça-feira, 4, no Fast News. Outros trechos serão reproduzidos ao longo da programação da Jovem Pan News. A íntegra está disponível com exclusividade no Panflix.

Considerado mais do quem um opositor de Lula — especialmente quando o presidente admitiu que, na prisão, pensava em “ferrar com Sergio Moro” —, o ex-juiz da Lava Jato tem sido um dos combatentes mais ferrenhos do atual governo. E conta com o apoio da mulher, integrante da Casa Baixa do Congresso. Rosangela resolveu se candidatar quando o Tribunal Regional Eleitoral negou domicílio eleitoral a Moro. “O meu gatilho de entrar para a política partidária aconteceu quando o tribunal de São Paulo disse que Sergio não poderia concorrer por lá. Eu já estava envolvida, seja com os reflexos da Lava Jato, seja acompanhando ele, que já era pré-candidato. Como trabalhei com políticas públicas não partidárias, me senti pronta”, declarou a deputada.

Ambos destacaram que, embora importantíssima, a Lava Jato não pauta o trabalho do casal em Brasília. Recentemente, Sergio Moro teve um embate em plenário com o colega de Senado Rogério Carvalho (PT-SE), que pediu combate à “corrupção praticada por magistrados”. “A gente está aqui para encampar projetos que a sociedade precisa. O Sergio não está aqui como juiz”, declarou Ronsagela. “Vim representar o povo, ser uma voz, às vezes uma voz não muito querida. As pautas com as quais eu trabalho são suprapartidárias. A receptividade tem sido boa, muitos senadores que compartilham boa parte das pautas, inclusive a da anticorrupção e da segurança pública, embora eu esteja envolvido em outras, como a econômica”, declarou o senador. “Quando tem algum conflito, o que tenho tentado fazer é manter a cordialidade, o espírito elevado, para não entrar em situações mais barraqueiras”, acrescentou, recordando a discussão com Carvalho. “Não vim aqui para discutir a Lava Jato. Até podemos tirar lições O objetivo não é fazer uma revisão. Quem está querendo fazer um governo olhando para trás é o Lula.”

Já Rosangela citou outras bandeiras que pretende defender, com as quais ela já trabalhava antes de virar uma parlamentar. “É errado entender que [ajudar] pessoas com deficiência e doenças raras é uma pauta de esquerda, porque não é”, disse a deputada. Sobre a relação com os novos colegas, ela afirma ser tratada com “cordialidade”. “Nos temas mais sensíveis, como corrupção, pode ser que haja discordância maior.”