Confira os destaques do programa: Invasão de fazendas, novas demarcações de terras indígenas e vaca louca

O programa Hora H do Agro deste sábado, 25, abordou as recentes invasões de terras realizadas pelo movimento sem terra Frente Nacional de Luta Campo e Cidade no chamado Carnaval Vermelho. Entidades do agro repudiaram o ato e relataram um alto nível de preocupação entre os agricultores. Outro tema abordado no programa foi a questão indígena. Isso porque segundo a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, mais de dez áreas estão prontas para serem demarcadas. Em entrevista à jornalista Kellen Severo, o secretário de Agricultura de Santa Catarina, Valdir Colatto, relatou que mais de 500 famílias de agricultores além da área urbana no estado devem ser afetadas, já que essas áreas passíveis de demarcação compreendem propriedades rurais que produzem soja, milho, arroz e leite. No encontro, também foram analisadas as expectativas para o mercado de carnes após a suspensão das exportações de carne bovina do Brasil para a China. A medida foi tomada depois que foi confirmado um caso de vaca louca em um bovino no Pará. Confira o que deve acontecer com os preços da carne para a população e os efeitos para o pecuarista!